Waizenkirchen: Zehnjährige "Ausreißer" richteten hohen Schaden an

Die Buben sollen am Montag in der Zeit zwischen 16 und 22 Uhr in der Ortschaft Niederspaching in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) einen abgestellten Bagger mutwillig zerstört haben, indem sie mit einer Brechstange die Scheiben und die Scheinwerfer einschlugen.

Laut Polizei beschädigten die Zehnjährigen außerdem die E-Auto-Ladestation bei einem Gasthaus und ein Wartehäuschen der Lilo-Bahn. Die herausgerissenen Gegenstände sollen sie anschließend angezündet haben.

Zeugenbefragungen und Videoüberwachungsbilder führten zu den beiden Buben, die aus einer Betreuungseinrichtung in Pasching abgängig gemeldet waren. "Die Schadenssumme lässt sich derzeit nicht beziffern", hieß es am Dienstag von der Polizei-Pressestelle. Sie dürfte jedoch beträchtlich sein.

