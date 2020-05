Volksschüler pflegen eigenen Gemüsegarten

Auf 100 Quadratmetern werden rund 30 verschiedene Gemüsesorten betreut und die Ernte in der Schule verkocht. Themen wie Regionalität, gesunde Ernährung und Lebensmittelsicherheit, aber auch Boden und Wetterphänomene werden hautnah erlebbar. Mit der Volkschule Pram beteiligen sich heuer zehn weitere Schulen in Oberösterreich, Salzburg und Bayern am Bildungsprojekt "AB220 GABEL". Gefördert wird das Projekt durch das EU-Programm Interreg sowie durch das Land Oberösterreich und das Land Salzburg.

