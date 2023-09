Unfallambulanz an Wochenenden geschlossen

Von Montag bis Freitag hat die Ambulanz am Standort Grieskirchen von 7 bis 18 Uhr geöffnet (bisher bis 19 Uhr). Nach 18 Uhr findet die Akutversorgung in Wels statt. Der stationäre Bereich wird wie bisher rund um die Uhr betrieben. Die Anpassung erfolge aufgrund geringer Patientenzahlen und hoher Dienstbelastung, sagt Klinikum-Geschäftsführer Dietbert Timmerer. "Unsere Ärztinnen und Ärzte der Orthopädie und Traumatologie leisten an beiden Standorten viele Nacht- und Wochenenddienste. Dies führt zu einer hohen Belastung. In Wels mit seiner überregionalen Traumaversorgung sind zudem im Dienst viele Akutoperationen erforderlich, weswegen mehrere Ärzte gleichzeitig Dienst versehen müssen", sagt Timmerer.

