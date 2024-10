Umweltlabor Agrolab investierte 6,5 Millionen Euro

Die tägliche Untersuchung der Abwässer im Chemiepark Linz, Trinkwasseruntersuchungen von Versorgungsanlagen von Städten und Gemeinden oder die Untersuchung von Böden und Abfällen hinsichtlich Wiederverwertbarkeit und Deponierbarkeit, das sind einige Beispiele dafür, womit sich das private Umweltlabor Agrolab beschäftigt und sein Geld verdient.

Das Unternehmen hat am Standort in Meggenhofen 6,5 Millionen Euro in die Erweiterung investiert, die Labor- und Büroflächen wurden auf 3000 Quadratmeter verdoppelt. Das private Umweltlabor ist laut Geschäftsführer Manfred Gattringer in den vergangenen Jahren um zehn Prozent jährlich gewachsen, sowohl was den Umsatz als auch die Anzahl der Proben betrifft.

145.000 Proben jährlich

Jährlich werden 145.000 Proben analysiert, der Umsatz lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 14,6 Millionen Euro. "Groß geworden sind wir mit Trinkwasseruntersuchungen. Wir untersuchen in Oberösterreich rund 80 Prozent der bestehenden Trinkwasserversorgungsanlagen", sagt Gattringer. Heute zählt Agrolab zu den führenden Unternehmen im Bereich der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalytik.

Neben dem Standort in Meggenhofen gibt es ein weiteres Labor in Pischelsdorf in der Steiermark. Insgesamt sind 110 Mitarbeiter beschäftigt, von Laborhilfskräften über aktuell acht Lehrlinge bis hin zu Absolventen der Chemie-HTL oder studierten Chemikerinnen und Chemikern. Dabei hat der Anteil der Frauen in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. "Bei der Übernahme 2005 haben wir im Labor überhaupt keine Frauen gehabt, momentan ist der Frauenanteil dort schön höher, auch in den führenden Positionen", sagt Gattringer und nennt als Beispiele die Standortleiterin in Pischelsdorf und die oberste Qualitätsmanagerin im Betrieb.

Im Hilfskräftebereich hatte man zuletzt Probleme, Personal zu bekommen. "Momentan ist es besser, weil die Wirtschaft ein bisschen schwächelt, wir sind verschont davon", sagt Gattringer. Im Fachkräftebereich gebe es weniger Probleme.

Agrolab Austria gehört seit 2005 zur europaweit tätigen Agrolab Group. 2013 wurde der Standort im Betriebsbaugebiet Meggenhofen eröffnet.

Die aktuelle Erweiterung in Meggenhofen feierte das Unternehmen mit zahlreichen Kunden, Mitarbeitern und Ehrengästen wie dem oberösterreichischen Landtagspräsidenten Max Hiegelsberger und Bürgermeister Heinz Oberndorfer.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger

