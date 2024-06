"Trübe Wolken auf dem Welser Arbeitsmarkt"

"Wie in den letzten Monaten so ist auch Ende Mai die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um über ein Fünftel gestiegen, genau um 23,5 Prozent. Das ist leider wieder etwas höher als der Landesdurchschnitt mit 20,8 Prozent", sagt Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels. Besonders markant sind die Anstiege in den Metall-, Elektro- und den Hilfsberufen. 3913 Personen sind in Wels und Wels-Land arbeitslos gemeldet, um 744 mehr als im Jahr davor. 1092 besuchen Aus- und Weiterbildungsangebote, ein Plus von 153. Der Stellenzugang lag mit 863 Jobangeboten deutlich niedriger.

Fehlendes Wirtschaftswachstum

Laut Kraml verfestige sich die pessimistische Einschätzung der Unternehmen wegen des fehlenden Wirtschaftswachstums, der Konjunkturschwäche und der geringer gewordenen Aufträge.

Mit 2,7 Prozent Arbeitslosenquote (+0,6 Prozent) verzeichnet Grieskirchen die viertniedrigste Arbeitslosenquote in OÖ. 837 Personen sind beim AMS vorgemerkt, 355 nehmen an Schulungen teil.

Im Bezirk Eferding sind 405 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, 180 verbessern ihre Chancen am Jobmarkt durch Schulungen.

