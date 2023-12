Tea Time Science Talk: Energiewende und Klimawandel im Welios

Am 10. Dezember ab 16.30 Uhr ist Hemma Bieser zu Gast. Sie entwickelt neue Geschäftsmodelle für den Energiemarkt der Zukunft, zudem berät sie das Klimaschutzministerium in Sachen Energie- und Technologiepolitik. Im Gespräch mit Leo Ludick, dem pädagogisch-wissenschaftlichen Leiter des Welios, erörtert sie, wie Energiegemeinschaften und Bürgerbeteiligung in Österreich die Energiewende vorantreiben können.

Es ist der Startschuss für einen Themenschwerpunkt bei den Tea Time Science Talks: Bis Februar stehen Energiewende und Klimawandel im Mittelpunkt. Dank der Zusammenarbeit mit der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft werden mehrere führende Wissenschaftler dieses Gebiets in Wels zu Gast sein.

Zum ersten Mal wird die Veranstaltung in Kooperation mit dem Medienkulturhaus Wels auch online übertragen. Wer nicht dabei sein kann, findet den Link zur Übertragung unter welios.at. Der Talk findet wie immer bei freiem Eintritt statt.

