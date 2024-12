Souverän verteidigt ein Welser auf Servus TV seinen Quizmaster-Titel

Landläufig versteht man unter Quizmastern die Spielleiter von Quizsendungen. Nicht so beim gleichnamigen TV-Format auf Servus TV. Seit 2. Dezember agiert dort jemand als aktueller Quizmaster und Titelverteidiger, der in Wels nicht zu übersehen ist. In dem Salzburger Privatsender kämpft Gerald Polzer seit nunmehr drei Wochen um sein Leiberl. Was bei dem stets elegant gekleideten 65-Jährigen der falsch gewählte Sprachgebrauch sein dürfte, denn ohne Krawatte, dazu passendes Stecktuch und noblen Zwirn tritt der aus Graz stammende Welser nicht vor die Kamera.

Dort muss er sich fünfmal pro Woche gegen täglich vier neue Kandidaten behaupten. "Pro Sendung spielen wir fünf Runden. Nach drei Runden steht der Duellant fest und kommt zu mir nach oben auf die Spirale", schildert der freischaffende Journalist, Schriftsteller und Stilberater.

46.000 Euro Gewinn

Die ständig wechselnde Konkurrenz war gegen Polzer bisher machtlos. "Ich habe inzwischen 375 Fragen beantwortet und steuerfreie 46.000 Euro gewonnen." Dies sei laut Polzer nicht viel im Vergleich zum erfolgreichsten Servus-TV-Quizmaster, der vor Jahren rund 200.000 Euro mit nach Hause nahm.

Und wie hält man sich über einen so langen Zeitraum an der Spitze? "Es ist auch viel Glück dabei. Nachdem ich die Vorausscheidung klar gewonnen hatte, bereitete mir meine erste Titelverteidigung die größten Schwierigkeiten. Gewinnen tust du aber nicht nur mit Glück. Es braucht viel Wissen, Schnelligkeit und Taktik. Außerdem muss man sich auf jeden Gegenkandidaten einstellen können."

Erfahrungen in Quizsendungen sammelte Polzer erst- und letztmalig vor 25 Jahren: "Da war ich in der ORF-Millionenshow als Kandidat dabei, in die Hauptrunde habe ich es aber nicht geschafft. Damals hat noch die Barbara Stöckl moderiert."

Am Montag um 19.38 Uhr nimmt es Polzer wieder mit vier neuen Kandidaten auf. Die Sendung dauert bis 20.10 Uhr und anders als in der Millionenshow sind bei Quizmaster zunächst die vier möglichen Antworten eingeblendet, darauf folgt die Frage. Ob der Welser das nächste Jahr als Quizmaster überlebt, wollte er im Gespräch mit den OÖ-Nachrichten nicht verraten. Sollte er bis zur Silvestersendung im Rennen bleiben, wird man ihn stilgerecht im Smoking bewundern können.

Über Moderator Andi Moravec lässt Polzer nichts kommen: "Der Andi ist immer gut vorbereitet, schlagfertig und witzig. Auch abseits der Kamera ist er stets motiviert und einem zugetan."

Das gewonnene Spielgeld will Polzer zunächst in Kultur investieren: "Mit einer Eintrittskarte für den Fliegenden Holländer, der am 25. Jänner im Linzer Musiktheater Premiere feiert, habe ich mir selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Im Sommer werde ich dann im Rahmen einer Kulturreise Italien oder Spanien bereisen."

Doch noch bleibt der Wahl-Welser mit steirischen Wurzeln sicher im Rennen und wer weiß? Wenn Polzer so erfolgreich wie bisher weitermacht, bricht er womöglich noch sämtliche Quizmaster-Rekorde.

