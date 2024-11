Sattledt: Lkw-Lenker rettete sich auf A1 aus brennender Fahrerkabine

Ein 59-jähriger Linzer fuhr kurz vor 19 Uhr mit dem Lkw, der Pakete und Reifen geladen hatte, auf der Westautobahn (A1) Richtung Salzburg. Im Bereich der Fahrerkabine brach plötzlich aus noch unbekannter Ursache Feuer aus. Als Polizei und Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, stand die Kabine bereits in Vollbrand. Der Fahrer hatte sich zuvor gerade noch in Sicherheit bringen können.

Die Feuerwehren Sattledt, Eberstalzell und Wollsberg waren bis ca. 22:15 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf den Anhänger verhindern.

Die Bypass-Spur zur A8 musste für die Löscharbeiten und Abschleppmaßnahmen bis kurz vor Mitternacht gesperrt werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.