Programmkino Wels: Berührende Geschichte von KZ-Überlebendem

Der 91-Jährige schildert berührend und offen seine unglaubliche Odyssee vom jüdischen Ghetto in Litauen über sechs Konzentrationslager, darunter auch Mauthausen und Gunskirchen, bis nach Palästina. Bei einer Sondervorstellung im VZ Gunskirchen wurde der Film mit anschließender angeregter Diskussion mit Regisseur Weigensamer, der Historikerin Angelika Schlackl und dem Journalisten Martin Kranzl-Greinecker gezeigt.

Getrübt wurde der Abend durch eine defekte Ersatz-Tonanlage. Die Geschäftsführung des Programmkinos entschuldigt sich dafür und bietet den Besuchern drei kostenlose Termine für diesen Film im Programmkino Wels an, und zwar am 29. November um 18.30 Uhr und am 2. und 10. Dezember um 18 Uhr.

