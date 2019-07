Pichl bei Wels: Betrunkene 18-Jährige löste Suchaktion aus

Die 18-Jährige war mit ihrem 21-jährigen Freund in der Nacht auf Mittwoch in einem Lokal in Pichl bei Wels unterwegs und konsumierte dort mit ihm Alkohol. Als die beiden um 2 Uhr das Lokal verließen, konnte die junge Frau aufgrund ihrer starken Alkoholisierung nicht mehr selbstständig ohne Hilfe gehen. Ihr Freund entschied sich darauf, Hilfe zu holen. Als er nach etwa zehn Minuten wieder zurückkam, war seine Freundin verschwunden. Ihre Handtasche samt Handy und Geldbörse lag am Straßenrand. Weil der 21-Jährige seine Freundin alleine nicht mehr finden konnte, verständigte er um 2:40 Uhr die Polizei.

Eine anfängliche Suche durch drei Polizeistreifen blieb ohne Erfolg. Aufgrund der Schilderung des 21-Jährigen konnte eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit nicht ausgeschlossen werden. Daher wurden die FF-Pichl bei Wels sowie die FF Geisensheim aktiviert.

Im Zuge der anschließenden Suchaktion konnte die stark alkoholisierte und verwirrte 18-Jährige um 4:20 Uhr bei der NMS Pichl wohlbehalten von der Feuerwehr aufgegriffen werden.

