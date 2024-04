Peuerbacher feiern mit italienischen Freunden

Seit 1997 hat die Stadt Peuerbach eine Partnerschaft mit der rund 600 Kilometer entfernten italienischen Stadt Malo in der Provinz Vicenza. Die 25-Jahr-Feier im Jahr 2022 fiel Corona zum Opfer, im Herbst 2023 wurde die Feier schließlich in Malo nachgeholt. Und am kommenden Wochenende findet nun der Gegenbesuch einer 50-köpfigen Gruppe aus Malo angeführt von Bürgermeister Moreno Marsetti in Peuerbach statt.

Der Empfang und der Festabend mit dem Musikverein Peuerbach und der Liedertafel Peuerbach gehen im Kulturzentrum Melodium über die Bühne. Da es für etliche Teilnehmer der erste Besuch in Peuerbach ist, erhalten die Gäste eine Stadtführung mit allen wichtigen Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen. Ein Besuch der "Weinbegegnung" vom Lions Club steht ebenfalls auf dem Programm.

Ab 8. April wird eine Peuerbacher Schülergruppe eine Woche in der italienischen Stadt verbringen. Radfahrerinnen und Radfahrer beider Städte werden Ende April eine Radreise in Kroatien unternehmen.

