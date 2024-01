Narrgallibach tagt wieder bis um Mitternacht

Bereits seit 1969 hallt in der fünften Jahreszeit in der Tourismusgemeinde der Narrenruf Galli Galli durch den Ort. Die Gallspacher Narrengilde ist damit eine der ältesten Spaßgesellschaften in der Region. Seit Wochen tüfteln die Narren mit ihrem Präsidenten Klaus Aigner am Programm für die beiden Faschingssitzungen am 27. Jänner und 2. Februar im Kursaal.

"Das Programm wird wieder bis Mitternacht dauern, plus/minus, je nachdem, wie oft das Publikum nach Zugaben verlangt. 66 Akteure auf, vor und hinter der Bühne werden heuer mitwirken", sagt Präsident Aigner.

Das Publikum aus nah und fern darf sich wieder auf lieb gewonnene Fixpunkte wie den "Goispocha Voischxaung", dem auch Aigner angehört, und den Gemein(d)e Siegi, den der Schartner Bürgermeister Christian Steiner seit vielen Jahren verkörpert, freuen. "Mein vorlautes Mundwerk habe ich auch als Bürgermeister behalten, der Stoff geht mir nicht aus", versichert Steiner im Gespräch mit der Welser Zeitung. Er wird sich wieder Ereignissen in der Bezirksstadt Grieskirchen und natürlich Gallspacher Themen wie der Neubesetzung der Amtsleitung und Gastrobetreibern widmen.

Kurzweilig wird das Programm jedenfalls mit einer bunten Mischung aus Sketchen, einer neuen Show von Zauberer Houdini, humoristischen Gesangs- sowie Garde- und Showtanzeinlagen.

Neben den "üblichen Verdächtigen" wird es heuer auch einige neue Gesichter auf der Bühne geben. "Künftig können wir durchaus noch mehr Leute brauchen, die sich Auftritte auf der Bühne zutrauen", sagt Aigner. Keine Nachwuchsprobleme gibt es hingegen bei der Garde, die heuer auch bei der Faschingssitzung in Eberschwang auftreten wird. Mit dabei sind die Gallspacher Narren außerdem beim Faschingsumzug in Grieskirchen und in Raab. Der nächste Gallspacher Faschingsumzug wird erst 2026 stattfinden.

Gallspacher Narrenabende: 27. Jänner und 2. Februar jeweils um 20.11 Uhr im Kursaal. Es gibt noch Karten um 18 Euro am Gemeindeamt und im Büro der Gästeinfo Gallspach: Tel. 07248-62375.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

