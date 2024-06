Nach Unfall in Gaspoltshofen sucht die Polizei Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen: Ein 47-jähriger E-Bike-Fahrer verletzte sich bei einem Sturz in einem Kreisverkehr an der B135. Der Mann war gegen 6:10 Uhr in den Kreisverkehr eingefahren und wollte in Richtung Ortsgebiet abbiegen, als er am Hinterrad von einem silbernen Kleinwagen touchiert wurde und zu Sturz kam.

Der Pkw war laut Angaben des Radfahrers aus Richtung Bachmanning gekommen und nach dem Unfall in Richtung Haag am Hausruck weitergefahren. Der junge Lenker hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Zustand des Unfallopfers. Der 47-Jährige, der aber nicht realisiert hatte, dass es sich bei dem schwarzhaarigen, schlanken Mann um den Unfalllenker handelte, lehnte Hilfe ab, weshalb der Autofahrer seine Fahrt fortsetzte ohne Daten bekanntzugeben. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, mögen sich bei der Polizeiinspektion Haag am Hausruck unter 059133/4233-100 melden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.