Mit 103 statt der erlaubten 50km/h war ein 40-jähriger Slowake am Donnerstag in einem Ortsgebiet in Wels unterwegs. Als die Beamten den Mann wenig später auf der Salzburger Straße anhielten, zeigte sich dieser wenig einsichtig. Der 40-Jährige wird angezeigt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.