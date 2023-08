Mehr als 250 Läufer auf den Spuren der Haager Lies

Zum Baden hat das Wetter am Sonntag zwar nicht eingeladen, für die Läuferinnen und Läufer beim zweiten Haager Lies Halbmarathon waren die kühleren Temperaturen aber perfekt. Schweißnass, aber immerhin vom Regen verschont kamen die Läufer im Zielbereich in Neukirchen bei Lambach an, wo sie vom jubelnden Publikum empfangen wurden. Die OÖN waren als Medienpartner mit dabei.

Insgesamt 271 Läufer nahmen in den unterschiedlichen Kategorien teil: 171 beim Halbmarathon mit rund 21 Kilometern, 75 beim Fünf-Kilometer-"Power Run" und 25 beim Charity Walk. "Wir freuen uns irrsinnig, dass so viele Leute mitgemacht haben", sagt Roman Breitwieser vom Verein "Neukirchen läuft", der die Sportveranstaltung heuer zum zweiten Mal ausgerichtet hat.

Unter den Halbmarathon-Teilnehmern, die auf der ehemaligen Trasse der Lokalbahn "Haager Lies" die Strecke von Haag am Hausruck nach Neumarkt bei Lambach zurückgelegt haben, war auch eine Rollstuhlfahrerin. "Sie war zwar ein bisschen langsamer, als sie gehofft hat. Wir haben sie aber im Ziel gebührend in Empfang genommen", erzählt Breitwieser. Der älteste Teilnehmer war Johann Weber vom LCAV, er ist Jahrgang 1938.

Die Streckenrekorde aus dem Vorjahr wurden am Sonntag gebrochen: Christoph Mühringer vom CLR Sauwald brauchte nur 1:12:04 Stunden bis ins Ziel. Anna Pabinger vom ALC Wels kam als Siegerin bei den Damen auf 1:17:08 Stunden.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer seien durchwegs positiv gewesen, sagt Breitwieser: "Zum einen haben sie die gute Organisation gelobt. Zum anderen war die Stimmung im Ziel großartig, weil ein doch recht großes Publikum die Läufer angefeuert und in Empfang genommen hat."

Ob die Veranstaltung im kommenden Jahr wieder stattfinden wird, sei derzeit noch unklar, sagt Breitwieser: "Wir stellen uns aktuell im Verein zum Teil neu auf. Ob es den Halbmarathon auch 2024 geben wird, entscheiden wir dann spätestens heuer im Laufe des Herbsts."

