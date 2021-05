Mädchen töten Schwan: "Ich bekomme die Bilder nicht mehr aus dem Kopf"

Schreckliche Szenen musste am Samstagnachmittag eine 80-jährige Passantin miterleben, die mit ihrem Rauhaardackel im Freizeitpark Wimpassing in Wels spazieren gegangen war. Sie beobachtete, wie zwei kleine Mädchen, vielleicht zehn bis zwölf Jahre alt, einen Jungschwan mehrmals und gezielt mit Steinen bewarfen, bis das Tier tot war. Die Passantin erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei, hat aber noch keine näheren Hinweise, wie es am Montag hieß.

"Sie waren ganz verdattert"

"Sie sind auf einer Anhöhe vor dem Teich gesessen", schildert die Augenzeugin den Vorfall, der gegen 14 Uhr passierte, im Gespräch mit den OÖN. Sie habe das "Platschen" noch wahrgenommen, sagt die Passantin. Ein Mädchen habe noch einen Stein in der Hand gehalten. Die 80-Jährige sprach die beiden Mädchen daraufhin an. "Sie waren ganz verdattert, sie sind aber nicht gleich davon." Erst später schnappten die bunt gekleideten Kinder ihre Rucksäcke und fuhren mit ihren Fahrrädern davon.

Schlimme Bilder im Kopf

Die 80-Jährige, die sich als sehr tierliebend bezeichnet, ist entsetzt. "Das Muttertier ist doch so lange auf den sechs Eiern gesessen, und wir Spaziergeher waren so froh, dass sie alle geschlüpft sind", sagt die Pensionistin. Die Welserin bringt die hässlichen Bilder nun nicht mehr aus ihrem Kopf, kann nur schlecht einschlafen.

Als der Vorfall passierte, sei es regnerisch gewesen, sagt sie. Daher hätten sich zu diesem Zeitpunkt nicht viele Passanten in der Freizeitanlage aufgehalten. Die Welser Polizei ersucht auch weitere Zeugen, sich telefonisch zu melden: 059133-4191.