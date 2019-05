Lkw schob Auto in Gegenverkehr: Lenkerin aus Wels verletzt

Die 49-jährige Autolenkerin aus Wels wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall hatte sich um 7.25 Uhr in der Ortschaft Breitwiesen ereignet. Laut Polizei wollte die Frau, die auf der B134 unterwegs war, links in die Welser Straße einbiegen. Der Lastwagenfahrer hinter ihr hat dies allerdings zu spät bemerkt. Das hatte zur Folge, dass der Lkw auf den Pkw der Frau auffuhr und diesen in den Gegenverkehr schob.

Im selben Moment kam ein 59-jähriger Mühlviertler mit seinem Pkw entgegen und kollidierte mit dem Auto der Welserin. Die beiden Männer blieben unverletzt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.