Lkw kollidierte in Wels mit Bus: 6 Kinder verletzt

Sieben Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13:15 Uhr an der Kreuzung der B137 mit der Hans-Sachs-Straße: Ein mit 38 Personen besetzter Omnibus war mit einem Sattelkraftfahrzeug zusammengestoßen. Sechs Kinder und eine Erwachsene wurden verletzt, teilte die Polizei am Abend mit, wobei die Verletzungen bei den meisten Betroffenen glücklicherweise nicht allzu schwer ausfielen. Ein Kind und eine Frau mussten mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht werden. Sie konnten das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen, hieß es seitens der Exekutive.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Sowohl der Busfahrer – er war auf der Hans-Sachs-Straße am linken Fahrstreifen in westliche Richtung unterwegs – also auch der ungarische Kraftfahrer, der auf der B137 am rechten Fahrstreifen Richtung Norden fuhr, gaben an, dass sie bei Grünlicht in die Ampel eingefahren waren. Der Kreuzungsbereich war in diesem Bereich für etwa zwei Stunden erschwert passierbar.

Lokalisierung: Der Unfall passierte an der Kreuzung der B137 mit der Hans-Sachs-Straße

