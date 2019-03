Liga-Start: FC Wels kämpft um den Klassenerhalt

WELS. Zum Auftakt der Rückrunde muss der Verein nach Vöcklamarkt.

FC-Wels-Neuzugänge (v.l.): Felix Hebesberger, Kiyan Golkar, Simon Kandler, Marko Krovjenic, Shemsi Dzelili Bild: (FC Wels)

Zuversichtlich geht der FC Wels in die Rückrunde der Regionalliga. "Man hat uns prophezeit, dass wir das Kanonenfutter der Liga sind. Wir haben alle eines Besseren belehrt", sagt Obmann Juan Bohensky. Dennoch muss sich der Verein steigern, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Derzeit steht man mit 13 Punkten auf Platz 14 und damit in der Abstiegszone. Das Ziel am Ende der Meisterschaft ist der elfte Rang, den aktuell mit sieben Punkten Vorsprung der TUS Bad Gleichenberg einnimmt.

Das erste Match in der Rückrunde bestreiten die Welser am Freitag in Vöcklamarkt (19 Uhr), das einen Platz hinter dem FC Vorletzter ist. Im ersten Heimmatch am 15. März ist Gurten der Gegner. Die Innviertler rangieren aktuell zwei Plätze vor Wels.

In der Winterpause wurde die Mannschaft mit Felix Hebesberger (SV Ried leihweise), Simon Kandler (SKU Amstetten) und drei weiteren Spielern verstärkt. Lukas Kragl (zu ASKÖ Oedt) und Marko Radojicici (Union Gurten leihweise) sagten neben Alex Meister und Marko Radovanovic Wimpassing und der Huber Arena Adieu.

Kritik am Fußballbund

Wohin sich die Regionalliga entwickelt, ist laut Bohensky noch völlig offen: "Die oberösterreichischen Mannschaften wünschen sich eine starke OÖ-Liga und ein Ausscheidungsspiel in die 2. Bundesliga. Die Regionalliga wird zu Tode geredet. Der ÖFB sollte uns mehr unterstützen."

Von 15. bis 19. Juli ist die Huber Arena Austragungsort des Fußballcamps von Willi Ruttensteiner. Bei dieser Gelegenheit wird sich Israels Sportdirektor mit seinem Teamchef Andi Herzog und Roman Wallner dem Nachwuchs widmen.

