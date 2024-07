Lehner Lifttechnik investiert in neues Firmengebäude in Peuerbach

Baustart für das neue Firmengebäude des Familienunternehmens Lehner Lifttechnik in Peuerbach, das 1991 in Neukirchen am Walde gegründet wurde. Dort war man aufgrund des konstanten Umsatzwachstums und steigender Mitarbeiterzahl an die infrastrukturellen Grenzen gestoßen. "Unser Ziel ist es, dass wir das neue Gebäude im zweiten Halbjahr 2025 beziehen können", sagt Geschäftsführer Christian Lehner.

Das Unternehmen, das 25 Mitarbeiter beschäftigt, ist spezialisiert auf den Vertrieb von Treppenliften, die vor allem nachträglich in private und öffentliche Gebäude eingebaut werden und Barrierefreiheit sicherstellen. Pro Jahr werden rund 5000 Liftsysteme an rund 400 Partnerfirmen in mehr als 80 Länder exportiert.

Einstehen wird der rund 2500 Quadratmeter große Neubau in der Nähe der Firma Heuberger Reisen. Bei Neubau setzt der Familienbetrieb auf den Rohstoff Holz, auf dem Dach entsteht eine Photovoltaikanlage mit 136 Kilowattpeak. Für die Parkflächen werden Rasensteine verwendet, um so wenig Fläche wie möglich zu versiegeln.

