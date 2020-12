Kematner haben wieder einen Nahversorger

Die 1400-Einwohner-Gemeinde bekommt wieder einen Nahversorger. Der Tiroler Lebensmittelhändler MPreis sperrt heute seine Filiale mitten im Ortszentrum auf. Sie befindet sich im Gebäude des früheren Spar-Marktes.

Umgesetzt hat MPreis, der im Vorjahr im Welser Traunpark seinen ersten Supermarkt in Oberösterreich eröffnet hat, in Kematen sein preisgekröntes Mini-Format. Das Konzept wurde mit dem Österreichischen Nachhaltigkeitspreis TRIGOS ausgezeichnet. Die Kunden können aus einem Sortiment aus 3000 Artikeln für den täglichen Bedarf wählen, darunter regionale Spezialitäten aus der "Genussregion Oberösterreich", Bioprodukte, täglich frisches Obst und Gemüse sowie Brot aus der hauseigenen Bäckerei Therese Mölk, das in der Backstation frisch gebacken wird. Es gibt außerdem einen kleinen Café-Bereich.