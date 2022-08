Huskies Wels schaffen Aufstieg in Division II

Keine Chance ließen die Huskies Wels am Sonntag ihren Gegnern aus Bischofshofen. Dank eines 37:0 über die BSK Ravens konnten die Welser die Meisterschaft für sich entscheiden und steigen nun in die AFL Division II auf.

Es war das letzte Spiel der Huskies in der Welser Gartenstadt. Denn wie berichtet entstehen auf dem ehemaligen Eintracht-Platz Wohnungen. Die Welser, die mit 1200 Zuschauern bei Heimspielen zu den populärsten Welser Sportvereinen zählen, spielen in der nächsten Saison in der Nachbargemeinde Gunskirchen, wo ihnen mit dem alten Fußballplatz für maximal zwei Jahre eine Ersatzspielfläche zur Verfügung steht.

Huskies-Obmann Mario Zottele und sein Team planen bis 2024 eine Rückkehr in ein eigenes Stadion in Wels-Nord.