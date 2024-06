Gunskirchner Marktlauf geht in die 20. Runde

Für das Jubiläum des Gunskirchner Marktlaufes am Samstag, 22. Juni, hat sich der Veranstalter ASKÖ Gunskirchen einige Neuerungen einfallen lassen. Der Hauptlauf führt heuer in zwei Runden über acht Kilometer. Für alle, die etwas kürzer laufen oder als "Nordic Walker" mitmachen wollen, wird der Fitlauf über 4000 Meter angeboten. Start und Ziel ist bei der ASKÖ-Sportanlage in der Krenglbacher Straße.

Bei den Kinder- und Jugendläufen gibt es altersgerechte Distanzen von 200 bis 1500 Meter. Los geht’s am Samstag um 16 Uhr mit den Kinder- und Jugendläufen, um 18 Uhr werden der Hauptlauf und der Fitlauf gestartet. Weitere Informationen und Onlineanmeldung unter www.askoe-gunskirchen.at

