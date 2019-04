Gratis-Führerschein und mehr Geld für Lehrlinge am Welser Magistrat

WELS. Fehlender Nachwuchs in der Verwaltung: Neun von 15 Lehrstellen sind derzeit unbesetzt

Acht Lehrberufe bietet die Stadt Wels an, zum Beispiel die Ausbildung zur Tierpflegerin oder zum bautechnischen Zeichner Bild: Stadt Wels

Der Wettbewerb um künftige Fachkräfte wird härter, das spüren in Zeiten der Hochkonjunktur nicht nur die Unternehmen, die über den Mangel an Lehrlingen klagen, sondern auch Städte und Gemeinden. Wels startet jetzt eine Lehrlingsoffensive und schafft finanzielle Anreize. Denn aktuell sind neun von 15 Lehrstellen nicht besetzt. Entweder es gibt gar keine Interessenten, oder die Bewerber schaffen den standardisierten Aufnahmetest nicht. Gesucht werden zum Beispiel technische Zeichner, Applikationstechniker in der IT und Straßenerhaltungsfachkräfte. "In den nächsten fünf bis zehn Jahren geht etwa ein Drittel der Mitarbeiter in Pension, darunter viele Fachkräfte, wir müssen uns rechtzeitig darum bemühen, diese Lücke zu schließen", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Die Stadt wird die Lehrlingsentschädigung bei einigen Berufsfeldern kräftig erhöhen. Bautechnische Zeichner gehen in Zukunft statt mit 744,40 Euro mit 992,53 Euro im ersten Lehrjahr nach Hause. Der Nachwuchs für die IT bekommt um 30 Prozent mehr.

Bei ausgezeichneten Erfolgen der Lehrlinge zahlt die Stadt Wels künftig den Führerschein oder stellt Reisegutscheine im selben Wert zur Verfügung. "Einen Teil ihrer Ausbildung werden die Lehrlinge auch in Welser Betrieben absolvieren, etwa bei der eww-Gruppe", sagt Stadtrat Peter Lehner (VP). Der Magistrat präsentiert sich auch bei der Messe "Jugend und Beruf" und der Lehrlingsmesse der Wirtschaftskammer. Geplant sind zudem ein Outdoor-Adventure-Tag sowie ein Imagevideo. In Kooperation mit der Stadt Linz ist eine Fortbildung für die Lehrlingsausbildner vorgesehen.

Auch die SPÖ begrüßt die Lehrlingsoffensive, kritisiert aber den von "Rabl 2016 verordneten Aufnahmestopp. Aufgrund dieser unverständlichen Unterbrechung können die 15 Ausbildungsplätze jetzt nicht voll besetzt werden", kritisiert SP-Bildungsstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer.

Acht Lehrberufe

Am Magistrat Wels kann man in acht Berufsfeldern eine Lehre absolvieren: Applikationsentwickler, Bautechnischer Zeichner, Gärtner, Koch, Veranstaltungstechniker, Tierpfleger, Straßenerhaltungsfachmann, Verwaltungsassistent

