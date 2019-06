Frahamerin verleiht Lokomotiven pfiffiges Design

In Steinholz wohnt ein Tausendsassa namens Gudrun Geiblinger in einem "abgeschiedenen Hexenhaus" (Zitat Geiblinger). Innerstädtisch würde sich die Künstlerin aufgrund ihrer ungewöhnlichen Art der Lebensführung viele Feinde schaffen. "Ich spiele um 3 Uhr Klavier, greife um 4 zum Cello oder beginne, Steine zu klopfen", erzählt die gebürtige Mühlviertlerin, die in Linz die HBLA für künstlerische Gestaltung absolvierte und dann an der Kunst-Uni, später in Wien an der Universität für angewandte Kunst studierte.

Damit schuf Geiblinger die Basis für ihr unglaublich vielfältiges künstlerisches Talent, das sie mit der Bezeichnung "Art Industrial Design" zusammenfasst.

Mit Textilkunst feiert sie Erfolge und gestaltet Bilder für Theater-und Opernbühnen – unter anderem für das Moskauer Bolschoi-Theater. Geiblinger bringt Ton in vielfältige Form und überrascht mit ungewöhnlicher Keramik. Sie gewann mehrere Designpreise – unter anderem bei einem Wettbewerb für das Brucknerfest 2013 in Linz. Für ihre Metallskulptur bei einem Springbrunnen in St. Georgen/Gusen (Bezirk Perg) wurde sie ebenfalls ausgezeichnet.

In Mitteleuropa hat sich die Frahamerin vor fast 15 Jahren einen Namen bei der Gestaltung von Lokomotiven gemacht. 2005 erhielt sie den ersten Auftrag – als Folge ihrer Imageplakate, die sie damals für das Bundesheer gestaltet hatte. Für "50 Jahre Bundesheer" designte sie eine Taurus-Lokomotive der ÖBB. Es folgten Aufträge von Bahngesellschaften aus Ungarn und mehrerer deutscher Unternehmen. "Ich gestalte derzeit für die Hamburger Hafenbahn eine Lok." Die Motive für die Gestaltung können vielfältiger kaum sein: Von "200 Jahre Biergarten" bis "10 Jahre E-Card", von "150 Jahre Hamburger Hafenbahn" bis "100 Jahre Republik Österreich".

Diese Arbeit geht Hand in Hand mit den Herstellern von Modellbahn-Lokomotiven, die die speziell designten Lokomotiven verkaufen. Das führt dazu, dass Geiblinger bei Modellbau-Messen in Friedrichshafen oder Frankfurt als Star herumgereicht wird. "Ich habe jetzt eine Anfrage der Messe Mannheim bekommen, ob ich im März 2020 für einen Messebesuch Zeit habe", erzählt Geiblinger schmunzelnd.

Über Arbeitsmangel kann sie sich jedenfalls nicht beklagen – wie denn auch: Die Frahamerin entwirft zudem Oberflächen für Snow- und Surfboards, Firmenlogos (z. B. Re-Design der Skimarken Head, Blizzard, Kneissl) und Plakate für unterschiedlichste Kunstevents.

