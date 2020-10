Fachhochschule Wels lädt zu einer digitalen Nacht der Forschung

Bei der Langen Nacht der Forschung in der Welser Fachhochschule ist in diesem Jahr alles anders. Am Freitag ab 14 Uhr wird nicht wie gewohnt eine Menschentraube durch die Räume des Forschungs- und Wissenstempels pilgern. Erstmals findet das größte Event für Wissenschaft und Forschung im deutschsprachigen Raum digital statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie verlagert sich die Veranstaltung ins Internet. Vorgesehen sind Onlinevorträge und Livestreams. Am 9. Oktober werden ausgewählte Highlights der Fakultät im Internet präsentiert. In fixen Zeitfenstern können die Interessierten mit den Forschern direkt via Microsoft Teams Kontakt aufnehmen und sich beraten lassen.

Die FH-Forscher zeigen, wie die Lebensmittel der Zukunft produziert werden und wie hohe Qualität sichergestellt werden kann. Ein anderes Projekt beschäftigt sich mit dem Thema Solarenergie. Vorgestellt wird ein Hybrid-Solarkollektor, der sowohl elektrische als auch thermische Energie mit Temperaturen höher als 100 Grad Celsius produzieren kann.

Berühmte Saliera im CT

Der industriellen Computertomografie ist ein weiterer Schwerpunkt gewidmet. Wie bei der landläufig bekannten "Röhre" in der Medizin können im industriellen CT verschiedenste Materialien durchleuchtet und auf Fehler geprüft werden. In den vergangenen Jahren prüfte die Welser FH im Auftrag wissenschaftlicher Einrichtungen etwa die berühmte Saliera aus dem Kunsthistorischen Museum oder antike Funde aus dem Athener Akropolismuseum.

Mit ihren digital zugeschalteten Gästen führen die Werkstoffspezialisten spannende Experimente durch. Beispielsweise wird ein Helmvisier in Augenschein genommen und genau erforscht, wo und wie etwas bricht. Verfahrenstechniker präsentieren den von ihnen entwickelten Wirbelschichtreaktor, mit dem Popcorn fettfrei produziert werden kann.

Die Fachhochschule Oberösterreich ist Österreichs forschungsintensivste FH. Die Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften am Standort Wels gehört mit 250 wissenschaftlichen Mitarbeitern und einem vergleichsweise hohen Drittmittelanteil in sechs Forschungsbereichen zu den am besten ausgestatteten Hochschulen auf europäischer Ebene.

Infos und Onlineprogramm

Das gesamte Onlineprogramm steht von Freitag, 9. Oktober bis einschließlich 30. Dezember 2020 zur Verfügung. Das detaillierte Angebotund nähere Infos sind unter www.fh-ooe.at zu finden.