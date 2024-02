Ertrinkenden gerettet: Stadt ehrte Welser

Mit einer Urkunde dankten Bürgermeister Andreas Rabl und Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß (beide FP) Patrick Hauser, der Ende Dezember einen Ertrinkenden aus der Traun gerettet hatte. Mit einer Radgruppe war Hauser an diesem Tag am Traunufer unterwegs, als er einen leblos auf dem Wasser treibenden Körper wahrnahm. Mit einem Stand-up-Board, das er zufällig in der Nähe fand, und einer Hundeleine gelang es dem ausgebildeten Bergretter, den Mann ans Ufer zu ziehen. Dort wurde der Gerettete der Rettung übergeben und ins Spital gebracht. Zuvor war Hauser schon einmal als Lebensretter aktiv. Nach einem Lawinenabgang am Manaslu in Nepal half er bei der Bergung von drei schwerverletzten Sherpas.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.