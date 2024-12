x-tention eröffnet im April neue Firmenzentrale für 400 Mitarbeiter in Wels

Die negativen Meldungen aus der Wirtschaft reißen nicht ab, aber es gibt auch Firmenbeispiele, wo es derzeit sehr gut läuft. So wie beim Unternehmen x-tention, das in den zwei Wachstumsmärkten IT und Gesundheit tätig ist. Derzeit entsteht das neue Headquarter im Stadtteil Neustadt in der Nähe des Welser Hauptbahnhofs für rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das voraussichtlich im April bezogen wird. Viele neue Stellen sind derzeit ausgeschrieben.