Erfolg für Charity-Golfen

Das Charity-Golfturnier des Round Table 34 Grieskirchen war dank der Unterstützung zahlreicher regionaler Unternehmen und 50 golfbegeisterter Teilnehmer ein großer Erfolg. Der Reinerlös von mehr als 25.000 Euro geht an wohltätige Projekte und Familien in der Region, die rasch unbürokratische Hilfe in Notsituationen brauchen.

Ein großer Teil der Spenden fließt an das Projekt "Sommerspaß", das Kindern mit besonderen Bedürfnissen einen gemeinsamen Sommerurlaub ermöglicht, der sonst nicht finanziert werden könnte.

Stolzer Turniersieger war das Team Nina Baumann, Sebastian Wiesenberger, Elisabeth und Robert Guschlbauer in der Bruttowertung. Im Nettobewerb gewann das Team von Eva und Sophie Berndorfer mit Georg Pöttinger und Lukas Wögerbauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Haag Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.