Eine große Bühne für umweltfreundliche Mobilität

Die Stadt Wels beteiligt sich heuer wieder mit einem vielfältigen Programm an der "Europäischen Mobilitätswoche", die von 16. bis 22. September stattfindet. Vorfahrt haben dabei nachhaltige Mobilitätsformen. "Wir wollen unterschiedliche Zielgruppen mit einem breiten Programm erreichen", sagt Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP), selbst ein begeisterter Radfahrer.

Thema ist heuer "RaumFairteilen", also auch den Fußgängern und Radfahrern und nicht nur dem motorisierten Verkehr Raum zu geben. Wels arbeitet ja bekanntlich daran, den Radverkehrsanteil bis 2030 auf 20 Prozent zu heben. Bei der Schwerpunktwoche wird es einen kostenlosen Kinderfahrradkurs (16. September, 9 Uhr, im Verkehrserziehungsgarten) und einen E-Bike-Kurs für die Zielgruppe 50 plus geben (22. September beim autofreien Tag am K. J., 9 Uhr). Auch ein zweistündiger E-Scooter-Kurs wird am 18. September um 15 Uhr im Verkehrserziehungsgarten angeboten. Nicht zuletzt, weil sich die Unfälle häufen und die Regeln häufig missachtet werden.

Der Beginn der Mobilitätswoche fällt auch mit der Eröffnung der ersten Schulstraße in Wels in der Handel-Mazzetti-Straße bei der Volksschule 4 zusammen. In der Zeit von 7.20 bis 8 Uhr sowie zwischen 11.30 und 12.30 Uhr ist das Durchfahren nicht erlaubt. Die Verkehrssicherheit soll damit erhöht, Elterntaxis ausgebremst und der gemeinsame Schulweg der Kinder zu Fuß gefördert werden.

Auf dem Programm stehen außerdem Gratisverteilaktionen von Frühstückssackerln an Menschen, die umweltfreundlich unterwegs sind. Am Dienstag um 17 Uhr unterhält Kabarettist Josef Jöchl in einem Bus der Linie 1 der Wels Linien die Fahrgäste. Außerdem finden zwei Stadtspaziergänge zum Thema Römer und zur Geschichte der Straßen in Wels statt.

Mobilitätsfest am Samstag

Höhepunkt ist wieder das Mobilitätsfest am 21. September von 10 bis 15 Uhr am Kaiser-Josef-Platz mit Fahrradservice und -codierung, Gewinnspielverlosung, Infoständen u. a zum Carsharing und zur Schulwegpolizei. Für Kinder steht das "Karussell der Fundgegenstände" bereit. Polizisten laden zu einem "Coffee with Cops".

Alle Programmpunkte findet man unter www.wels.gv.at (krai)

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger