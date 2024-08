Eferding: Sparstift regiert, um Spielraum zu gewinnen

Die finanzielle Lage der Stadtgemeinde bleibt angespannt. Eferding wendet seit heuer die Kriterien, die für Härteausgleichsgemeinden gelten, an, um finanziellen Spielraum für Investitionen zu gewinnen. Unter anderem wurde die Vereinsförderung von 220.000 auf 105.000 Euro gekürzt. Kritik von Bürgern gibt es auch an eingeschränkten Öffnungszeiten des Freibads, die die Personalkosten reduzieren sollen. Sind am Vortag für den nächsten Tag mindestens 24 Grad vorhergesagt, wird aufgesperrt, sonst bleibt das Bad zu. Auf der Website können sich die Bürger tagesaktuell informieren.

"Die Alternative, das Freibad zuzusperren, ist für mich undenkbar, in Eferding gibt es viele Familien in Mehrparteienhäusern ohne Pool vor der Haustüre, die das Freibad nutzen", sagt Bürgermeister Christian Penn (SP). Die Stadt müsse aber einen Deckungsbeitrag von 50 Prozent erwirtschaften. Heuer gehe sich das allerdings nicht aus, weil wieder größere technische Investitionen im Freibad notwendig gewesen seien.

Abgänge deckt Eferding allein

Penn betont einmal mehr, dass Eferding als Bezirkshauptstadt wichtige Infrastruktur zur Verfügung stelle, von der die ganze Region profitiere. "Den Abgang zahlt Eferding aber alleine." Neben dem Freibad wird auch das Kulturzentrum Bräuhaus und die Sportstätten wie die stark sanierungsbedürftige Sporthalle von Bewohnern, Gruppen und Vereinen der umliegenden Gemeinden genutzt.

Ein aktueller Wermutstropfen sei, dass Hinzenbach mit Ende des Jahres aus dem Vertrag für das gemeinsame Jugendzentrum im ehemaligen Postgebäude in Eferding aussteige. "Wir werden versuchen, gemeinsam mit Fraham den Jugendtreff zu erhalten. Das ist ein weiteres Beispiel für Infrastruktur, wo die einen mitzahlen und die anderen nicht. Wir werden aber nicht fragen, ob die Jugendlichen aus Hinzenbach, Pupping, Fraham oder Eferding ins Jugendzentrum kommen", sagt Penn.

Bürgermeister Christian Penn (SP)

Unter Dach und Fach ist nach längeren Verhandlungen nun der Kooperationsvertrag für den neuen Kindergarten Leumühle in Pupping, der ein gemeinsames Projekt von Pupping, Hinzenbach und Eferding ist. Die Stadt zahlt die Hälfte der Errichtungskosten.

Das Provisorium des Containerkindergartens am Bräuhausparkplatz bleibt noch länger. "Er wurde aus der Not heraus geboren, aber was wäre die Alternative? Kein Betreuungsangebot für Eltern, das kann es ja nicht sein", sagt Penn, der betont, dass in den klimatisierten kindgerecht ausgestalteten Containern qualitätsvolle Kinderbetreuung geleistet werde.

Kreuzungsumbau und Einbahn

Eine größere Investition ist der Umbau der Hali-Kreuzung, einer Unfallhäufungsstelle des Kreuzungsbereiches Karl-Schachinger-Straße, Welser Straße und Molkereistraße. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich Mitte September, die Kosten von rund 100.000 Euro teilen sich Land OÖ, Fraham und Eferding. Bis zum Schulbeginn soll außerdem beim Schulzentrum Süd in der Postgütlstraße von der Linzer Straße kommend eine Einbahnregelung umgesetzt werden. "Wir wollen damit den Schulweg sicherer machen, dort herrscht in der Früh und Mittag an Schultagen ein Verkehrschaos", sagt Penn.

Außerdem laufen die Vorplanungen für den Eferdinger Bahnhof, der bis 2030 saniert wird. Geplant sind ein neues Bahnhofsgebäude, neue Gleisanlagen, Infrastruktur für E-Fahrzeuge, Radverkehr und eine Park-&-Ride-Anlage.

