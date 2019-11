Eferding erntet erneut Lorbeeren für Kampagne

Für den sympathischen neuen Außenauftritt der Stadt Eferding, der von der Linzer Agentur Zunder entwickelt wurde, erhielt das Kreativunternehmen den "Austriacus" in Bronze. Verliehen wurde dieser vom Fachverband Werbung und Marktkommunikation in der Vorwoche in Wien. Es ist bereits die zweite Auszeichnung für die Imagewerbung "Eferding darf das", die mit Slogans wie "Haben versucht perfekt zu werden, sind nur bis charmant gekommen", "Einen Trend kann man auch mal aussitzen" oder "Die beste Stadt. Wir reden nur nie darüber" bei Eferdingern und Besuchern der Nibelungenstadt punktet. Der Außenauftritt wurde bereits mit dem Werbepreis Caesar prämiert.

"Der Mut der Verantwortlichen der Stadt für diese Kampagne, die Tradition mit Moderne verbindet, hat sich bezahlt gemacht. Der österreichische Werbepreis ist eine ganz große Auszeichnung", freut sich Agenturleiter Florian Knogler. Bürgermeister Severin Mair betont, dass das neue Erscheinungsbild der Stadt nach außen einstimmig im Stadtrat beschlossen wurde. "Der neue Außenauftritt wurde nach einer ersten Gewöhnungsphase von der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen."