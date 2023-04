Der perfekte Zeitpunkt zum Wandern: Die Kirschen in Scharten blühen

Schon seit einigen Tagen recken die ersten trotzigen Kirschbäume in der Scharten dem regnerischen Aprilwetter ihre Blüten entgegen. Bereits dieses Wochenende könnten sich die Obstgärten dank der milderen Temperaturen in das Blütenmeer verwandeln, das die Region zu einem der beliebtesten Ausflugsziele Oberösterreichs macht. "Bisher waren die Bedingungen nicht optimal", sagt Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügel-Land, "aber jetzt sind wir sehr guter Dinge, dass das Wetter für die Bäume und vor allem die Insekten, die die Blüten bestäuben, ab dem Wochenende passt."

Die Kirschblütenwanderung am vergangenen Wochenende musste zwar wegen Schlechtwetters abgesagt werden, ab diesem Wochenende herrschen aber beste Bedingungen für eine eigenständige Wanderung oder einen Spaziergang durch die Obsthügel. Temperaturen von bis zu 21 Grad prognostiziert die Geosphere Austria (ehemals ZAMG) heute für den Raum Wels.

Die Hofläden, Jausenstationen und Wirtshäuser in der Scharten haben geöffnet und erwarten die Gäste mit regionalen Spezialitäten – Most, Marmeladen, Mehlspeisen, Jausenbrote und vieles mehr. "Das ist unser Los, wir sind vom Wetter abhängig. Umso mehr freut es uns, wenn es jetzt richtig losgeht", sagt Hermann Prokesch von der Jausenstation Beißl.

Mostkosten ab Sonntag

Außerdem haben sich die Schartner Betriebe und der Naturpark Obst-Hügel-Land zahlreiche Programmpunkte für die kommenden Tage überlegt. Hans Gessl, besser bekannt als der Wetterhans, gestaltet heute gemeinsam mit Jonas Rohrer (Klarinette, Trompete) und Marvin Edler (Harmonika) den literarisch-musikalischen Spaziergang "Da blüahade Kerschbam". Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Firlingerhof.

Diesen Sonntag eröffnet der Steinerhof den Reigen der Mostkosten in der Scharten, am Vormittag wird das Kirschblüten-Radrennen abgehalten. Ab kommendem Samstag, dem 29. April, bis Montag, dem 1. Mai, findet bei der Jausenstation Beißl die große Schartner Mostkost der FF und des Obst- und Gartenbauvereins mit Livemusik statt.

Am 1. Mai bietet der Firlingerhof bei seinem "Tag der offenen Tür" Einblicke in den Hofbetrieb, dazu gibt es Livemusik sowie Verkostungen der Eigenprodukte. Auch der Naturpark steuert in der letzten Aprilwoche mehrere Programmpunkte bei: Yoga im Blütenmeer am Donnerstag, eine Kräuterwanderung am Freitag. Am Samstag können Nachwuchs-Ornithologen die Vogelwelt der Scharten kennenlernen, außerdem gibt es eine E-Bike-Tour vom Kurpark Schallerbach in die Scharten.

Das gesamte Programm und die Startzeiten finden Sie online auf obsthuegelland.at

