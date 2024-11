Rewü: Das älteste Beisl von Wels hat seine Seele behalten

Wenig hat sich an der Einrichtung des gemütlichen Lokals in den vergangenen 35 Jahren verändert. Das Rewü ist für viele eine Zeitreise zurück in ihre Fortgehzeit in den 1990er-Jahren. Es war der 29. November 1989 als das Altstadtlokal in der Hafergasse aufsperrte. "Wir haben es immer so gelassen, weil wir die Seele vom Lokal behalten wollten, das war uns wichtig", sagt Rewü-Chef Patrik Sorgan, der am Samstag zur Jubiläumsparty lädt.

Das Rewü ist das mit Abstand älteste Lokal in der Welser Innenstadt mit demselben Standort und gleichbleibendem Namen. Der 52-Jährige betreibt das Beisl seit 2009, unterstützt wird er von Ehefrau Romana, mit der er seit 31 Jahren glücklich verheiratet sei, wie er betont. Das Paar hat eine Tochter und mittlerweile drei Enkelkinder.

Gegründet wurde das Rewü vor 35 Jahren von DJ Frankie Remias und seinem Partner Manfred Wüest (daher der Name "Rewü"). Manche Stammgäste von den Eröffnungstagen schauen auch heute noch vorbei, wobei das Publikum vom Alter her bunt gemischt ist. "Wir haben die besten Gäste, die man sich wünschen kann, und sind total happy mit ihnen, denn bei uns gibt es nie etwas", betont Sorgan im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Kürzlich seien Eltern zur Überprüfung des Lokals dagewesen. "Seither dürfen ihre Kinder etwas länger bleiben", sagt Sorgan und lacht.

Schön sei es, dass vom Rewü aus einige Ehen und Beziehungen ihren Anfang genommen haben. "Viele sehe ich dann jahrelang nicht, aber wenn die Kinder aus dem Gröbsten heraus sind, kommen sie wieder", freut sich der leidenschaftliche Gastgeber.

Romana und Patrik Sorgan mit Enkelin Antonia Bild: privat

Richtig eingeschlagen hat bei den Gästen das an jedem 18. des Monats stattfindende Pub-Quiz, an dem Gruppen mit bis zu acht Personen teilnehmen können.

Der Wirt plant sein Lokal, das Mittwoch bis Sonntag geöffnet hat, bis zur Pensionierung weiterführen. Voraussetzung sei, dass die wirtschaftliche Entwicklung das auch zulasse. Denn seit Corona und der allgemeinen Teuerung habe die Nachtgastronomie mit sinkenden Gästezahlen und damit einhergehend geringeren Umsätzen zu kämpfen.

Kritik gab es zuletzt an Welser Lokalbetreibern, die Gäste in ihren Lokalen rauchen lassen, auch aus wirtschaftlichen Motiven. Die OÖNachrichten haben berichtet. Das kommt für Sorgan nicht in Frage. "Wir halten uns an das Rauchverbot und sind froh, dass im Lokal nicht mehr geraucht wird. Mit unseren Gästen gibt es auch keine Probleme", sagt Sorgan, selbst seit rund 25 Jahren Nichtraucher.

35 Jahre Rewü wird am Samstag, 30. November, mit der Live-Band Coda gefeiert.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

