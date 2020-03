Bewohner kritisieren Pläne für einen Themenpark an der Donaupromenade

Für die einen ist es ein wichtiges Projekt, das mehr Touristen in den Donaumarkt locken soll, für die anderen wird ein Naherholungsgebiet zum Rummelplatz degradiert. Die Pläne des Tourismusvereins mit Obfrau Verena Steininger für eine Erlebnis- und Themenpromenade "Leben am Fluss" werden in Aschach kontrovers diskutiert. Anrainer haben eine Unterschriftenliste gegen das Projekt, das rund 180.000 Euro kosten soll, gestartet.

Das Konzept für den Themenpark entlang des Donauufers sieht unter anderem Stationen zu den Themen Schiffsbau und Schifffahrt, Kraft des Wassers, Markt & Maut, Weinbau und Wirte vor. Für die Kinder sind Spielbereiche geplant. Das Maskottchen des Themenparks ist ein Flusspirat, der entlang des Weges die Geschichte und Entwicklung von Aschach und vom Leben am Fluss erzählt. Geplant ist auch ein "Outdoor-Escape-Game", das direkt an der Promenade gespielt wird und bei dem Rätselhinweise zum "Schatz des Flusspiraten" führen.

Bürgermeister Friedrich Knierzinger (VP) spricht von einem tollen Projekt für Aschach, das auch von vielen Gemeinderäten positiv gesehen werde. "Die gesamten Kosten werden durch eine Leaderförderung und durch den Tourismusverein getragen". Die Gemeinde müsse nur die Anlagepflege übernehmen.

Anrainer in der Ritzbergerstraße haben Unterschriften gegen das Projekt gesammelt, weil die Belastungssituation für die Bewohner nicht weiter verschärft werden solle. "Die Uferpromenade ist eine Spazier- und Flaniermeile, ein Naherholungsgebiet, das kein Rummelplatz werden soll", sagt Initiatorin Margarita Walk, die betont, dass die Initiative überparteilich ist. Unterschrieben hat auch Hilde Golker, die noch mehr Trubel befürchtet. "Im Sommer gehört Aschach schon jetzt nicht mehr den Bewohnern". Anrainervertreter bringen die Unterschriften diese Woche aufs Gemeindeamt und wollen, dass ihre Bedenken bei der Gemeinderatssitzung am 16. März gehört werden.

Der Verein "Lebenswertes Aschach" hat eine Befragung unter seinen Mitgliedern begonnen, ob sie für oder gegen das Projekt sind.

Gegenwind kommt auch von den Grünen Aschach. "Ich bin absolut gegen dieses nicht zukunftsweisende Projekt und die Kommerzialisierung der Donaupromenade", sagt Gemeinderätin Judith Wassermair.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at