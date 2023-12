Bandenzauber: 800 fußballbegeisterte Kinder kicken in Eferding

Der UFC Eferding veranstaltet sein 15. Nachwuchsfußballturnier, das erstmals unter dem Namen efko Bandenzauber über die Bühne gehen wird. Von 4. bis 7. Jänner finden in der Bezirkssporthalle Eferding zwölf Bewerbe mit 80 Mannschaften und mehr als 800 Nachwuchsfußballern statt. Damit ist der Bandenzauber die größte Nachwuchssportveranstaltung im Bezirk Eferding.

"Es ist schön zu sehen, dass so viele Kinder und Jugendliche Freude am Sport haben, die Nachwuchsbewerbe waren wie immer innerhalb weniger Tage restlos ausgebucht", sagt UFC-Eferding-Nachwuchsleiter Niklas Luger. "Auch namhafte Vereine wie Blau-Weiß Linz oder Vorwärts Steyr nehmen an unserem Turnier teil. Wir haben mittlerweile einen hohen Bekanntheitsgrad." Aber nicht nur die Nachwuchskicker können sich auf ein Sportfest freuen, es finden an den Abenden auch je ein Senioren-, ein Firmen- und Hobbybewerb statt. Somit wird es mit über 90 Mannschaften und bis zu 1000 Fußballern ein Rekordteilnehmerfeld beim efko Bandenzauber geben.

