Autos nach Kollision in Feld geschleudert

Zu dem Unfall ist es gegen 11.30 Uhr auf der B141 gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte die 42-jährige Mutter nach dem Kreisverkehr Stritzing nach links in die L1193 einbiegen. Am Beifahrersitz saß ihre 13-jährige Tochter. In dieselbe Richtung unterwegs war ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen. Er hatte den abbiegenden Pkw an der linken Seite mit seinem Wagen touchiert, woraufhin die beiden Fahrzeuge in ein Feld geschleudert wurden.

Die 42-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihre Tochter und der zweite beteiligte Lenker blieben unverletzt.