Auto schleuderte in Bach - Mutter des Fahrers eingeklemmt

Der 53-jährige Lenker aus Michaelnbach (Bez. Grieskirchen) war mit seinem Auto gegen 13.35 Uhr gemeinsam mit seiner 75-jährigen Mutter auf der L525 Richtung Grieskirchen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wagen auf Höhe der Ortseinfahrt Tollet ins Schleudern. Der Mann zog reflexartig die Handbremse an, wodurch es den Wagen um 180 Grad drehte. Schließlich geriet das Auto rückwärts von der Fahrbahn und blieb in einem Bach seitlich liegen. Während sich der Fahrer noch selbständig aus dem Auto befreien konnte, musste dessen Mutter von der Feuerwehr geborgen werden. Die Frau wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Klinikum Wels geflogen. Ihr Sohn wurde leicht verletzt und in das Klinikum Grieskirchen gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper