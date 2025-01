4 Feuerwehren bei Wohnungsbrand in Eferding im Einsatz

Um 8:48 Uhr wurden die Feuerwehren Eferding und Pupping alarmiert. In einer Wohnung in einem Wohnhaus im Süden der Stadt ist aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Aus den Fenstern der Wohnung im Erdgeschoß des Gebäudes loderten bereits die Flammen. Kurze Zeit später wurden die Nachbarwehren aus Fraham und Hinzenbach nachalarmiert.

Mit schwerem Atemschutz brachten die Feuerwehrleute den Brand rasch unter Kontrolle. Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht, drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden. Die betroffene Wohnung und das stark verrauchte Stiegenhaus wurden von den Einsatzkräften belüftet. Nach etwas mehr als einer Stunde konnten drei Feuerwehren wieder einrücken, die Eferdinger Feuerwehr ist noch am Einsatzort. Warum es zu dem Brand gekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

