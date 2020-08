10,4 Millionen schweres Paket für Gemeinde-Investitionen in Wels-Land

Mit dem Beginn der Corona-Krise sind viele Gemeinden bei den Ausgaben sofort auf die Bremse gestiegen. "Durch die Hilfspakete von Bund und Land haben wir aber nun rasch Planungssicherheit bekommen und können in der zweiten Jahreshälfte in die Umsetzung wichtiger Projekte gehen", sagte Thalheims Bürgermeister Andreas Stockinger, der auch Bürgermeistersprecher von Wels-Land ist, bei einem Pressetermin mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und NAbg. Klaus Lindinger (alle ÖVP).

Für die Gemeinden im Bezirk Wels-Land, einem der wichtigsten Wirtschaftsräume in Oberösterreich, stehen aus der Gemeindemilliarde des Bundes 7,67 Millionen Euro sowie zusätzlich 2,7 Millionen Euro an Landesmitteln zur Verfügung. Gefördert werden zwischen 1. Juni 2019 bis 31. Dezember 2021 begonnene Projekte.

"Investitionen in den Gemeinden schaffen und sichern Arbeitsplätze und stärken die Wirtschaft direkt vor Ort", betonte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.

Thalheim, das 780.000 Euro an frischem Geld erhält, investiert etwa eine Million Euro in einen Rad- und Gehweg ins Betriebsbaugebiet "Am Thalbach" sowie die Einführung eines Tagbusses. In Holzhausen werden im alten Feuerwehrhaus, das sich neben der Schule befindet, zwei zusätzliche Volksschulklassen untergebracht. In Bad Wimsbach und Gunskirchen ist der Neubau eines zusätzlichen Kindergartens geplant.

Die Bürgermeister der Statutarstädte Linz, Steyr und Wels kritisierten, dass es sich nicht um frisches Geld, sondern um einen zurückzuzahlenden Vorgriff auf Gemeindegeld handle und es an einem Konzept fehle, wie den Kommunen der "massive Ausfall an Kommunalsteuer" ersetzt werde. Dazu sagt Achleitner: "Man kann immer sagen, man will noch mehr. Wir stellen 344 Millionen in einer der bisher schwersten Phasen zur Verfügung." Wels bekomme immerhin eine Million Euro. (krai)