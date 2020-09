Wo er sich im April das Virus eingefangen hat, kann sich Josef Walch bis heute nicht erklären. "Ich war nur einkaufen, und selbst das von Beginn an nur mit Maske", sagt der 91-Jährige aus St. Oswald bei Haslach. Weil er sich schwach fühlte, appetitlos war und in kurzer Zeit zehn Kilo abgenommen hatte, konsultierte Walch seinen Hausarzt Thomas Peinbauer. Dieser überwies in prompt in das Klinikum Rohrbach. Dort brachte ein sofort durchgeführter Corona-Test Gewissheit: eine Infektion