Wechselhaftes "Aprilwetter" im Mai

"Bis zum kommenden Wochenende wird das Wetter eher wechselhaft. Einem eher schönen Tag folgt ein nicht so schöner Tag", sagt Claudia Riedl, Meteorologin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Nach dem gestrigen durchaus stürmischen Sonntag mit Windspitzen von 93 km/h in Kremsmünster) und 75 km/h in Frankenmarkt wird es am heutigen Montag kühl, aber zumindest zeitweise sonnig.

"Es ist ein Mix aus Sonne und Wolken zu erwarten, dazu kann Westwind mit bis zu 40km/h wehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 13 Grad, das ist eindeutig zu kalt für den 3. Mai", sagt Riedl. Nach einer kalten Nacht, in der es im Mühlviertel noch einmal frostig werden könnte, wird es am Dienstag sonnig und mild mit bis zu 20 Grad.

"Am Mittwoch könnten teils kräftige Regenschauer über Oberösterreich ziehen. Es wird windig, die Temperaturen kommen über 15 Grad nicht hinaus. Ein typischer Aprilwetter-Tag ist auch im Mai möglich", sagt die Meteorologin. Nach diesem Tief wird es am Donnerstag mit mehreren Sonnenstunden und 16 Grad wieder besser. Nach einem wolkigen und zum Teil regnerischen Freitag dürfte sich das Wetter am Wochenende endlich stabilisieren.

"Der Samstag wird dann schon besser, am Muttertag (Sonntag) sind Sonne und bis zu 25 Grad zu erwarten", sagt Riedl. (tst)