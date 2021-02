Was Medizintechniker und Tischler verbindet

Auf dem Stundenplan standen Englisch, Französisch und Latein. Doch Jannik Bohrer verstand nur Spanisch. Mit dem Sprachen-Schwerpunkt des Gymnasiums, das er besuchte, konnte der junge Techniker nicht viel anfangen. "Mir haben die naturwissenschaftlichen Fächer immer am meisten Spaß gemacht", sagt Bohrer. "Doch ich wusste nicht, was ich studieren soll."

Es war der Zivildienst beim Roten Kreuz, der dem Maturanten die Augen öffnete. "Zum ersten Mal hörte ich vom Beruf des Medizintechnikers. Ich war begeistert", sagt der Student. Wenig später begann Jannik Bohrer mit dem Medizintechnik Bachelorstudium an der Fachhochschule Linz. "Das Studium vereint Biologie und Technik perfekt", sagt der 22-Jährige, der aktuell im fünften Semester studiert. Seinen ersten Berufswunsch Tischler kann er auch in seinem Studium ansatzweise ausleben: "Es geht mir darum, etwas zu bauen und zu entwickeln. Nur baue ich jetzt nicht Tische oder Sessel, sondern medizinische Geräte."

„Traumberuf Technik“

Heuer findet „Traumberuf Technik“ virtuell statt. Am Mittwoch, 24. Februar, können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen von 9 bis 11 Uhr in die digitale Welt der technischen Berufe eintauchen. Und erhalten in 42 Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der Linzer Johannes Kepler Universität und den Fachhochschulen Oberösterreichs. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Universität und der Fachhochschule Oberösterreich, ebenso der Landesschulrat und die Wirtschaftskammer OÖ.

Web-Tipp: www.traumberuftechnik.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.