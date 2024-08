"Warnschuss-Arrest" und "betreute Haft" für minderjährige Kriminelle gefordert

427 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren wurden im Vorjahr in Oberösterreich verurteilt.

Die VP-Politiker sprachen in Linz von einem steigenden Problem. Binnen zehn Jahren habe sich die Zahl der Anzeigen, die von zehn- bis 14-jährigen Kindern ausgingen, in Österreich beinahe verdoppelt: von 4800 im Jahr 2013 auf mehr als 9500 im Jahr 2022.

"Striktere Handhabe"

Es brauche eine "striktere Handhabe" für Polizei und Justiz, sagte Hiegelsberger. Eine Senkung des strafmündigen Alters von 14 auf zwölf Jahre hält er für einen "berechtigten Ansatz". Die Debatte hatten Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide VP) im Frühjahr gestartet. Geht es nach ihnen, so sollen künftig auch kriminelle Kinder unter 14 Jahren bestraft werden.

Ziel sei nicht, straffällige Kinder generell ins Gefängnis zu stecken, wurde auch in Linz betont. Es gehe viel mehr darum, "vor Augen zu führen, dass eine Tat nicht folgenlos ist", sagte Fürlinger. Bei schweren Straftaten und "Intensivtätern" sollten jedoch auch schon im Kindesalter Haftstrafen in Betracht gezogen werden. Im Sinne der Vorwarnung schlug Fürlinger "betreute Stunden in Haftanstalten" für kriminelle unter 14-Jährige vor. Eine weitere Forderung, die bereits von Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sowie zuletzt auch von Jugendlandesrat Michael Lindner (SP) zur Diskussion gebracht wurde, ist für die Landes-VP ei behördlich verhängter Hausarrest.

"Warnschuss-Arrest" nach deutschem Vorbild

Für jugendliche Straftäter zwischen 14 und 18 Jahren kann sich Fürlinger, der als Rechtsanwalt tätig ist, einen sogenannten "Warnschuss-Arrest" nach deutschem Vorbild vorstellen. Gerichte sollten einen mehrtägigen Arrest verhängen können, vorbestraft sind die jugendlichen Täter dadurch nicht. "Außerdem sollten Intensivtäter vorübergehend von Führerscheinprüfungen ausgeschlossen werden und stufenweise nach dem Erwachsenenstrafrecht beurteilt werden", sagte er. Nach dem Jugendstrafrecht reduziert sich eine verhängte Strafe um die Hälfte.

Auch für Eltern fordern die oberösterreichischen VP-Politiker härtere Konsequenzen. "Wie in Deutschland brauchen wir auch in Österreich klare bundesgesetzliche Normen, wonach sorglose Eltern zur Verantwortung gezogen werden, wenn Kinder straffällig werden", sagte Fürlinger.

