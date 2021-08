Vor der Wahl: Senioren drängen auf Umsetzung der Pflegereform

Sie werden die Wahl massiv beeinflussen. Noch nie zuvor waren die Stimmen der Senioren ein derart großer Faktor bei einer Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl. Ihr Anteil am Gesamtwählerpotenzial in Oberösterreich steigt im Vergleich zu den Wahlen im Jahr 2015 von 29,7 auf 34,8 Prozent an.

Die Wünsche der Senioren werden vor der Wahl am 26. September bei der Landespolitik also besonderes Gehör finden. Das Marktforschungsinstitut Imas hat die dringlichsten Wünsche im Auftrag des Seniorenbunds anhand einer repräsentativen Umfrage herausgefiltert.

73 Prozent der befragten Senioren gaben an, dass sie die Sicherung der wohnortnahen medizinischen Versorgung durch praktische Ärzte sehr stark unterstützen. Der Ausbau der mobilen Pflegedienste und eine höhere Pflegestufenbewertung bei Demenz-Erkrankung werden von 68 Prozent der Befragten unterstützt. Neben dem Ausbau der stationären Pflege (68 Prozent) und der Kurzzeitpflegeplätze (63) fordern Senioren auch deutlichere Maßnahmen zur Bekämpfung der Einsamkeit (64 Prozent).

Höhere Zuschüsse gefordert

Auch bei den Maßnahmen sind sich die Oberösterreicher ab 60 Jahren großteils einig: 72 Prozent der Befragten wünschen sich höhere öffentliche Zuschüsse bei der 24-Stunden-Pflege, 70 Prozent die Schaffung eines Lehrberufs in der Pflege und zusätzliche Urlaubstage für pflegende Angehörige. Mehr als die Hälfte will eine verpflichtende jährliche Vorsorgeuntersuchung ab 40 Jahren.

"Eine Veränderung ist dringend notwendig. Jetzt muss die Politik ihren Versprechungen auch Taten folgen lassen", sagt Seniorenbund-Obmann Josef Pühringer.