Verpflichtende Anti-Gewalttrainings für junge Flüchtlinge

Wo beginnt Gewalt? Was für einen Burschen aus Afghanistan Alltag ist, ist in Österreich oft nicht akzeptabel. Unter anderem mit diesem Thema beschäftigt sich Felix Petter mit jungen Flüchtlingen, die unbegleitet nach Österreich gekommen sind, in seinen Trainings. Petter arbeitet für den Verein Neustart. Flüchtlingskinder sind normalerweise nicht die Kern-Klientel des Vereins: Seit beinahe 70 Jahren ist Neustart in der justiznahen Sozialarbeit tätig: Resozialisierung von Strafgefangenen, Bewährungshilfe, Gewaltpräventionsberatungen nach Fällen von häuslicher Gewalt oder auch die Überwachung von elektronisch überwachtem Hausarrest sind das Kerngeschäft.

Wenig Frontalvortrag

In Zusammenarbeit mit dem Sozialressort des Landes Oberösterreich werden in den kommenden Monaten alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) zu Klienten bei Neustart. Neun Stunden dauert das verpflichtende Anti-Gewalttraining, das sie alle absolvieren müssen. Was erwartet die Jugendlichen dort? "So wenig Frontalvortrag wie möglich", sagt Petter. Stattdessen sollen die Jugendliche Fragen stellen und ihre eigenes Wertkorsett hinterfragen. Auf einer Gewaltskala von 1 bis 10 müssen die jungen Klienten beispielsweise angeben, wie gewalttätig es aus ihrer Sicht ist, wenn man jemanden wegstößt. "Das wird sehr unterschiedliche beantwortet", sagt Petter. Vielen der jungen Klientenl mangle es auch an Wissen über Konsequenzen: "Sie sind oft erstaunt, wie hoch die Strafen in Österreich sind, oder wissen nicht, dass auch eine Beleidigung strafbar sein kann."

Die Trainings haben auch eine Überwachungsfunktion. Fällt ein Jugendlicher besonders negativ auf, gibt es erweiterte Schulungen - wenn nötig im Einzelunterricht.

Oberösterreichs Hausordnung

"Wir wollen in diesen Kursen vermitteln, wie unsere Hausordnung in Oberösterreich aussieht", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Die jungen Flüchtlinge seien "eine Zielgruppe mit großen sozialen Herausforderungen", sagt er. Ziel sei es die Zeit, während der das Asylverfahren läuft, sinnvoll zu nutzen - mit Deutschkursen, einer Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, Wertekursen oder eben den Anti-Gewalttrainings. "Die Grundversorgung soll mehr sein als eine reine Wartezeit auf den Abschluss des Verfahrens", sagt Hattmannsdorfer.



Was passiert, wenn ein Jugendlicher den verpflichtenden Kurs nicht macht? "Dann wird es Sanktionen geben", sagt der Landesrat. Für Neustart-Geschäftsführer Josef Landerl sind solche Strafen nicht unbedingt etwas Negatives: "Eine Sanktion kann ein Türöffner sein, um zu den Jugendlichen eine Beziehung aufzubauen", sagt er.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch