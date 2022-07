Urlaub, steigende Zahlen: Impf-Interesse steigt

Lange Warteschlangen vor den Corona-Impfstraßen sind derzeit vielerorts wieder Realität. Das gesteigerte Impf-Interesse zeigen auch die Zahlen: Wurden in der vorvergangenen Woche von Montag bis Donnerstag landesweit rund 3220 Stiche gesetzt, waren es diese Woche mit 5964 fast doppelt so viele, hieß es gestern auf Anfrage beim Krisenstab des Landes Oberösterreich.

Schutz für den Urlaub

Dies hat zum einen mit den wieder ansteigenden Infektionszahlen zu tun: Im Vergleich zum Vortag wurden gestern 1694 neue Covid-Fälle registriert. Zudem wollen sich auch viele Landsleute vor ihrem (Auslands-)Urlaub entsprechend schützen. Daher sollen die derzeit 19 Impf-Standorte nun aufgestockt werden: Ab kommender Woche werde es einen zusätzlichen Öffnungstag pro Standort geben. Die Situation werde genau analysiert, um im Bedarfsfall reagieren zu können, sagte gestern LH-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP). Um Wartezeiten zu vermeiden, werde unbedingt empfohlen, einen Impf-Termin unter www.corona.ooe.gv.at zu vereinbaren.

Der 4. Stich wird derzeit vulnerablen Gruppen sowie generell Personen ab 65 Jahren empfohlen. Für gesunde Personen ab zwölf Jahren gibt es hingegen derzeit noch keine explizite Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung. Auf "persönlichen Wunsch" könne man sich in Abstimmung mit dem Impf-Arzt die 4. Impfung setzen lassen.

Aktuell haben sich in Oberösterreich mehr als 15.000 Personen ihre vierte Dosis geholt. Seniorenorganisationen und Pflegeheime seien mit einem Schreiben über die Angebote zur Auffrischungsimpfung informiert worden, auch 113.000 Erinnerungsmails wurden ausgeschickt. An jene, die schon zuvor einen Impftermin beim Land gebucht hatten. "Und nur sieben haben sich daraufhin vom Corona-Newsletter abgemeldet", deutete Impfkoordinator Gerhard Durstberger dies als Zeichen für Zuspruch in der Bevölkerung.

Für die Auffrischungsimpfungen werden die Dosen von Pfizer (98 Prozent) und Moderna verabreicht. Auf einen auf die Omikronvariante angepassten Impfstoff zu warten, habe keinen Sinn, sagte Primar Bernd Lamprecht, Vorstand des Instituts für Lungenheilkunde im Kepler-Universitätsklinikum. "Wir wissen nicht, wann im Herbst und wie viele Dosen des angepassten Impfstoffes kommen."

Der neue Impfstoff erhöhe zwar den Schutz vor einer Omikron- Infektion, beuge aber einem schweren Verlauf ebenso gut vor wie die aktuellen Impfstoffe. "Zu warten ist auch deshalb nicht zu empfehlen, weil wir im Herbst gar nicht wissen, welche Omikronvariante vorherrscht und ob die angepassten Impfstoffe bei diesen dann auch wirken", sagt er. (nieg/mis)

