Unfälle mit Radfahrern hielten Einsatzkräfte auf Trab

Leicht verletzt wurde ein 14-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung bei einem Unfall kurz vor Mittag in Steyregg. Der Schüler fuhr in Windegg auf einer abschüssigen Straße Richtung Bahnviadukt. In einer Linkskurve prallte er gegen den Pkw einer 38-jährigen Frau. Der Jugendliche soll nach Aussage der Pkw-Lenkerin die Kurve geschnitten haben. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

E-Bike-Fahrer übersehen

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Freistadt war am Vormittag mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Tragwein unterwegs. Beim Einbiegen in die Tragweiner Landesstraße übersah sie einen 48-jährigen E-Bike-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, kam zu Sturz. Er wurde mit leichten Verletzungen in den MedCampus III gebracht.

Mountainbiker stürzte

Ein 65-jähriger Mountainbiker aus dem Bezirk Eferding kam am Mittwochmorgen in Hartkirchen zu Sturz. Zuvor hatte ihn ein 48-jähriger Welser mit einem Lkw samt Anhänger überholt. Dadurch dürfte der Radfahrer die Balance verloren haben. Beim Sturz schlug der Mann mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Der 65-Jährige trug keinen Helm, er zog er sich eine offene Wunde zu. Der Mann wurde vom Roten Kreuz ins UKH Linz gebracht.

Vorarlberg: 72-Jähriger stürzte von Rad und starb

Ein 72-jähriger Mann ist am Mittwoch in Bregenz von seinem Rennrad gestürzt und an Ort und Stelle verstorben. Eine 40-minütige Reanimation blieb erfolglos, informierte die Polizei. Laut Zeugenaussagen hatte der 72-Jährige zuvor eine Pause eingelegt. Kurz nachdem der Mann wieder auf sein Rad gestiegen war, stürzte er zu Boden. Der 72-Jährige war zur Mittagszeit unterwegs. Obwohl Ersthelfer, Rettung und Notarztteam um das Leben des Mannes kämpften, konnten sie es nicht retten.

