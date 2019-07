Travolta vergibt am Wolfgangsee "Flieger-Oscars"

Hollywood-Legende John Travolta hebt dieser Tage in Richtung Wolfgangsee ab: Am Samstag wird der 65-Jährige in St. Wolfgang als Mit-Gastgeber der "Living Legends of Aviation Gala" Persönlichkeiten für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Raum- und Luftfahrt ehren. Absteigen soll der Star aus Filmen wie "Saturday Night Fever" oder "Pulp Fiction", der selbst Pilot und Flugzeug-Fan ist, dem Vernehmen nach am Veranstaltungsort, in dem Eventresort Scalaria in St. Wolfgang. Auch der Termin für die Gala wurde nicht ganz zufällig gewählt: Jährt sich doch die Mondlandung am 20. Juli zum 50. Mal.

Die oberösterreichische Veranstaltung, die im Vorjahr erstmals über die Bühne gegangen ist, hat ihre Wurzeln in den vor 15 Jahren in Beverly Hills gestarteten Awards. Dort wurden bereits etwa die Schauspieler Tom Cruise, Morgan Freeman oder auch Harrison Ford ausgezeichnet.

Am Wolfgangsee soll nun der europäische Ableger etabliert werden, sagte gestern Organisationsveranstalter Humberto Schenk. Vergeben werden Preise, darunter auch die "Oscars der Fliegerszene".

Wegen ihrer herausragenden Leistungen werden am Samstag acht Personen in die "Hall of Fame" aufgenommen, darunter der Duke of Richmond, Sir Charles Gordon Lennox (Mitglied des britischen Königshauses und Begründer des "Goodwood Festivals of Speed"), der Schweizer Psychiater und Abenteurer Bertrand Piccard, der als erster Mensch die Erde mit einem Ballon und einem Solarflugzeug umkreist hat. Dazu werden fünf Awards vergeben, etwa an den Ex-Senior-Vizepräsidenten von Google, Alan Eustace, der einst mit einem Rekordsprung aus der Stratosphäre Aufsehen erregt hatte. Aber auch heimische Wirtschaftstreibende werden vor den Vorhang geholt: Robert Machtlinger, CEO des Innviertler Flugzeugzulieferers FACC, wird für sein mit dem chinesischen Partner Ehang entwickeltes Lufttaxi prämiert.

Zahlreiche weitere Promis werden bei der Gala mit an Bord sein: Neben Hollywood-Produzent Dan Friedkin kommen auch Fatih Ozmen, der Erbauer des Spaceshuttles "Dream Chaser", BMW-Marketing-Chef Sebastian Mackensen sowie die deutschen Schauspielerinnen Christiane Paul, Ursula Karven und Natalia Wörner.