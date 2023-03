"Traumberuf Technik" begeisterte 2200 Schüler

Workshops, Campustouren und ein Einblick in die Welt der Technik: All das wurde 2200 Schülern und ihren Lehrern von Montag bis Mittwoch an den Fachhochschulen Wels und Hagenberg geboten.

Die Messe "Traumberuf Technik" wird jedes Jahr gemeinsam mit der Linzer Kepler-Universität veranstaltet. Heuer stellten die FH Wels und die FH Hagenberg das Angebot der technischen Studiengänge an Oberösterreichs Hochschulen vor.

Neue Studiengänge entdeckt

"Manche Workshops hätten sogar noch länger sein können", sagte ein Schüler des BRG Hamerlingstraße in Linz, der die FH Hagenberg besuchte. Vor allem die Möglichkeit, selbst etwas auszuprobieren, gefiel dem Jugendlichen. Aber nicht nur für die Schüler war der Besuch der "Traumberuf Technik" spannend: "Man erfährt von Studiengängen, die man noch nicht kannte", sagte eine Lehrerin, beeindruckt vom Welser Campus. Mit ihrer Klasse war aus Vöcklabruck sie mit einem von der FH organisierten Bus angereist.

Möglichkeit zum Networking erhielten die Professoren beim Lehrerempfang. Als Partner vom Welser Campus war auch die Sparkasse OÖ vor Ort: "Die Messe ermöglichte auch heuer wieder einen Einblick in die Vielfalt der Technik mit dem Ziel, die Begeisterung für technische Berufe bei Schülern zu wecken. Denn innovative, kreative Köpfe braucht das Land", sagte Vorstandsdirektor Maximilian Pointner.

